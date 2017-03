Bắt kẻ cướp có súng trốn truy nã 19 năm

Năm 25 tuổi, Thắng (ngụ xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã cầm đầu nhóm cướp có súng quân dụng. Đêm 22-7-1996, Thắng cùng hai đàn em mang súng và gậy gộc đi lên huyện Đô Lương (Nghệ An) để cướp tài sản. Khi anh PKN đang điều khiển chiếc xe máy HondaDreamthì bị Thắng cùng hai đàn em dùng súng và gậy khống chế, đe dọa cướp xe máy và 1 triệu đồng. Khi công an phá án, bắt giữ được hai đồng phạm của Thắng thì Thắng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Trong năm 1996, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thắng về tội cướp tài sản và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.





Nguyễn Tất Thắng khi bị công an bắt giữ. Ảnh: ĐL

Thời gian lẩn trốn, Thắng làm giả giấy CMND, hộ khẩu, hồ sơ với tên Nguyễn Văn Thắng. Năm 1997, Thắng kết hôn với chị HTM (giáo viên mầm non ở huyện Krông Nô), hiện đã có hai người con. Thời gian qua, chị M. được bổ nhiệm lên làm hiệu trưởng trường mầm non ở xã Nâm Ndir, còn Thắng làm bảo vệ trường mầm non.

ĐẮC LAM