Bắt kẻ cướp tiệm vàng vì thiếu nợ

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trí Lương (37 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 8 giờ ngày 13-4, Lương điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ (405 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú) rồi vờ làm khách hàng vào bên trong mua vàng. Trong lúc giao dịch, Lương quan sát thấy chỉ có bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng (chủ tiệm vàng) cùng một phụ nữ giúp việc liền lao tới kẹp cổ bà Hoàng yêu cầu đưa vàng. Nạn nhân chống cự quyết liệt, hô hoán buộc Lương phải từ bỏ ý định. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã chạy đến thì nghi can đã lên chiếc xe Future rời khỏi hiện trường. Lương chạy về hướng Công viên Đầm Sen và đã xảy ra va chạm với một người đi xe máy nên té ngã nhào xuống đường. Lập tức Lương rút dao bấm thủ sẵn ra hăm dọa. Người dân kịp thời bao vây, tước hung khí và đã khống chế Lương. Trong lúc giằng co, Lương bị dân chúng tấn công thương tích và nằm bất động dưới đất. Sau đó công an đến ghi nhận lập biên bản, đưa Lương tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ, nơi xảy ra vụ cướp. Trần Trí Lương, nghi can cướp tiệm vàng. Ảnh: XN

Theo nhiều người chứng kiến, thời điểm Lương gây án thì đeo kính, che mặt bằng khẩu trang, tay đeo găng, mặc áo da đi vào tiệm như khách mua vàng bình thường. Khi thấy bên trong vắng người, chỉ có bà Hoàng và người giúp việc nên Lương đã ra tay. “Tôi nghe tiếng kêu cứu vội chạy kiểm tra. Tới nơi, thấy chị Hoàng cùng người giúp việc kéo chân một thanh niên to cao nhưng bị cậu ta đạp ngã rồi lên xe máy chạy đi” - một nhân chứng ở gần tiệm vàng nói. “Nhiều người vây quanh nhưng khi phát hiện tên cướp cầm dao dọa đâm nên ai cũng sợ. Rất đông người cầm gậy gộc tới vây quanh mới khống chế được kẻ cướp” - một bác xe ôm ở góc đường chứng kiến sự việc từ đầu kể lại.

Tang vật tại hiện trường được công an thu giữ phục vụ công tác điều tra gồm một con dao, chiếc xe máy phương tiện.

Thông tin từ Công an quận Tân Phú, chiều 13-4, sức khỏe Lương ổn định, đã được đưa về trụ sở công an quận. Tại đây, Lương thừa nhận hành vi phạm tội và khai do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ hơn 200 triệu đồng bị chủ nợ “dí” liên tục. Túng quẫn, Lương chạy xe máy đi lang thang và phát hiện tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ vắng người, không có camera và bảo vệ nên Lương nảy sinh ý đồ cướp tiệm vàng. Trong lúc giằng co với chủ tiệm, chiếc ba lô đeo trên người của Lương vướng vào tủ kính, cùng lúc bà Hoàng kêu la nên chó trong nhà chạy ra sủa inh ỏi, sợ bị bắt nên Lương vội vàng bỏ trốn. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.