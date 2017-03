Bắt kẻ đâm công an viên

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13-1, tại xã Lượng Minh, lực lượng Công an xã Lượng Minh bây bắt Lê Văn Hưng (31 tuổi, trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình vây bắt, anh Tuân lao vào bắt giữ Hưng thì bất ngờ bị Hưng rút dao đâm vào đầu và bụng. Hưng cũng đâm trọng thương anh Ven Văn Biên, công an viên xã Lượng Minh.

Hậu quả, anh Tuân bị đâm thủng phổi, còn anh Biên bị vào đùi. Cả hai công an viên được đưa đến BV Đa khoa huyện Tương Dương, sau đó chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Chiều 17-1, Công an huyện Tương Dương cho biết đã bắt giữ được Hưng và đang tiếp tục điều tra.