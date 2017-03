Bắt kẻ đâm trọng thương công an viên trong đêm giao thừa

(PLO) - Ngày 4-2, Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ông Nguyễn Hữu Bình, công an viên thường trực, Công an xã Ngọc Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) bị đâm trọng thương khi thi hành nhiệm vụ.