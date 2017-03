Bắt kẻ dàn cảnh đụng xe rồi cướp

Lúc 10 giờ 30 sáng 15-12, ông Đặng Lục (SN 1970, ngụ Đồng Nai) trên đường đi thu tiền hàng về đã dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Thái (phường Phước Long A, Q.9 TPHCM).



Bất ngờ xuất hiện đồng thời 2 xe máy của 4 thanh niên ép sát. Một xe cố tình ngã nhào vào xe ông Lục, sau đó một tên hô hoán bị gãy chân khiến ông Lục quay sang nhìn. Nhanh như cắt kia lao vào móc túi quần ông Lục giựt lấy số tiền gần tám triệu đồng rồi rú ga lao đi.



Tên Nhật bị bắt khi đang lẩn trốn trong đám cỏ



Theo Đăng Lê (NLĐO)

Ông Lục truy hô đồng thời đuổi theo 2 tên dàn cảnh đang tháo chạy.Đuổi theo gần 5km, cuối cùng khi đến hẻm số 11 KP.9, phường Trường Thọ, 2 đối tượng té ngã nên quăng xe lao vào khu đất trống đầy cỏ lẩn trốn.Hàng chục người dân cùng lực lượng dân phòng đã bắt được một tên. Tại công an phường Trường Thọ, tên bị bắt khai tên Ngô Kỳ Nhựt (SN 1976, ngụ Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM).Công an phường Trường Thọ bàn giao đối tượng này cho công an quận 9 tiếp tục điều tra và truy bắt các tên còn lại.