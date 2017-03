Bắt kẻ đánh bà nội rồi đâm công an xã bị thương

Tối 1-9, Công an xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu) nhận tin báo Hoài đang có hành vi đánh bà Nguyễn Thị Mãnh (73 tuổi, bà nội của Hoài).

Nhận được tin báo, hai công an viên là Võ Thành Tiền và Lê Văn Hùng đã đến mời Hoài về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, Hoài kiên quyết không chấp hành. Ngoài ra, Hoài còn dùng kéo đâm hai công an viên Tiền, Hùng bị thương. Sau đó, Hoài cầm dao cố thủ trong nhà.

Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát 113 tỉnh Tây Ninh vây quanh căn nhà, khống chế bắt giữ Hoài cùng với tang vật gồm một cây kéo và ba con dao.

HỒNG TRÂM