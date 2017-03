Bắt kẻ dọa giết chết cả đồn công an

Bà Chiến và người nhà gây náo loạn trước trụ sở Công an TP Mỹ Tho. (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Bà Chiến chính là mẹ bị can Chung Tấn Phát can tội trộm cắp tài sản đã bị công an bắt giam.



Theo báo cáo của công an, nghe có thông tin là con mình tự tử, tối 3-5 bà Chiến cùng người nhà đến Công an TP Mỹ Tho yêu cầu giao Chung Tấn Phát cho bà đưa đi trị bệnh. Công an cử thượng tá Võ Văn Cưởng, điều tra viên cao cấp, giải thích cho bà biết là Phát không thuộc trường hợp được đưa trị bệnh.

Bà Chiến la lối rồi cùng người nhà chửi công an. Ngoài ra, bà còn chỉ tay vào thượng tá Lê Văn Kiệm, Phó trưởng công an thành phố, dọa: “ Nếu thằng Phát chết thì sẽ giết chết từng người ở đồn công an”. Sau đó, bà Chiến kêu hàng trăm người đi đường đứng lại xem, gây ùn tắc giao thông ngay trước cổng trụ sở công an.



Như báo Người Lao Động đã thông tin, cho rằng con mình là bị can Chung Tấn Phát đã tự tử, chết ở nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho nên đêm 3-5 bà Chiến đã đến Công an TP Mỹ Tho “quậy” tưng bừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Theo M.Sơn (NLĐO)