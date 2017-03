Bắt kẻ đục tường nhà tù trốn truy nã suốt 22 năm

(PLO) - Chiều 25-12, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt di lý Phan Thanh Lan (59 tuổi, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) sau 22 năm trốn lệnh truy nã, từ thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) về TP Vinh (Nghệ An)

Theo hồ sơ vụ việc, cách đây 22 năm (1993), Lan bị khởi tố, bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc bấy giờ, Lan tạm giam chung buồng với các đối tượng Nguyễn Sỹ Hải (có hành vi dùng súng K54 bắn trọng thương người khác), Hoàng Trọng Tấn, Trần Xuân Lệnh, Đào Văn Đức. Trong khi bị tạm giam, Lan dụ dỗ, bàn cách với các bị can, bị cáo trên để trốn khỏi trại tạm giam.

Phan Thanh Lan (ngoài cùng bên phải) bị bắt sau 22 năm đục tường rồi trốn truy nã.

Chiều tối 9-12-1993, khi cán bộ trại tạm giam khóa cửa phòng để nghỉ thì Lan và Tấn dùng mảnh chai và đoạn dây thép gai khoảng 6 cm (đã chuẩn bị trước đó) để khoan thăm dò đoạn tường mềm để khoét tường, trốn trại. Lan cũng phân công Hải ngồi gõ nhịp vào sàn gỗ và cùng nhau hát để tránh sự phát hiện của cán bộ quản giáo và các phạm nhân buồng xung quanh. Lệnh được phân công lấy màn và quần áo bện lại thành dây thừng để trèo tường trốn. Sau khi khoét đục được tường, Lan, Hải, Tấn, Lệnh và Đức ra khỏi phòng giam rồi trèo tường rào trốn ra ngoài. Công an đã truy bắt được Hải, Tấn, Lệnh và Đức tuy nhiên Lan trốn thoát nên đã ra lệnh truy nã Lan trên toàn quốc. Thời gian qua, Lan phiêu bạt nhiều nơi rồi thay tên, đổi họ thành Phan Thanh Phượng đến sinh sống tại xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Chưa dừng lại ở đó, Lan còn khéo che đậy bản thân rồi đưa vợ và con vào sinh sống ở xã Ninh Xuân. Lan bị bắt khi đang nằm thư giãn và hát trên võng ở nhà riêng tại tại xã Ninh Xuân.

Lễ trao thưởng tổ công tác Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Lan và các đối tượng trốn truy nã tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Dịp này, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cũng đã truy bắt được nhiều kẻ trốn lệnh truy nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên rồi di lý về Nghệ An. Đắc Lam