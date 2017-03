Bắt kẻ dùng acid để giải quyết chuyện tình cảm

Ngày 1-4, hai mẹ con chị C. (ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) đang ngủ trong nhà thì bị một người đột nhập, tạt acid vào người rồi bỏ chạy. Hai mẹ con chị bị thương tích lần lượt là 8% và 30%.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã xác định, bắt giữ Năm khi người này đang lẩn trốn tại huyện Thới Lai. Năm khai giữa Năm và chị C. có mối quan hệ tình cảm nhưng từ khoảng một năm trở lại đây chị C. nhất quyết chia tay mặc cho Năm tìm mọi cách nối lại tình xưa. Bực tức Năm dùng acid để trả thù.

