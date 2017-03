Bắt kẻ dùng chày đập chết vợ

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương, 25 tuổi, trú tại bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, là vợ của Nguyễn Văn Nam.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/10, do nghi vợ ngoại tình, Nguyễn Văn Nam và chị Nguyễn Thị Phương đã cãi nhau. Sau đó chị Phương vào nhà tắm giặt đồ. Do bức xúc, Nguyễn Văn Nam đã lấy chiếc chày gỗ để ở cửa nhà tắm đánh vào đầu chị Phương nhiều nhát liên tiếp. Do bị đánh bất ngờ vào đầu, chị Phương bất tỉnh. Thấy vậy, Nam đã bế vợ vào phòng ngủ rồi lấy một đoạn dây điện có phích cắm cắm vào ổ điện, đầu kia Nam quấn vào bàn tay phải rồi ôm vào ngực chị Phương với mục đích cả hai cùng chết. Chị Phương đã tử vong còn Nam không chết. Hắn liền lấy chai thuốc trừ sâu uống rồi bỏ lên đồi sau nhà và gọi điện cho người nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu đã tiến hành điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa Nguyễn Văn Nam đi cấp cứu.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lời khai của Nguyễn Văn Nam và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.



Theo Minh Phong (CAND)