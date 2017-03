Bắt kẻ dùng đá cướp tiệm vàng

Ngày 16-9, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã bắt Mai Văn Phương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Trước đó, chiều tối 15-9, tại tiệm vàng Ngọc Hồng, số 419 Trường Chinh (quận Thanh Khê) xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (chủ tiệm vàng), chị ngồi xem tivi thì bất ngờ nghe tiếng va đập kính rất mạnh ở gần cửa. Chị nhìn thấy một thanh niên đang dùng cục đá lớn đập bể tủ kính rồi lấy đi toàn bộ số lắc vàng đang trưng bày. Sự việc xảy ra bất ngờ, chị Nguyệt chưa kịp phản ứng thì kẻ cướp đã chạy ra đường nhảy xe máy trốn thoát.

Anh Nguyễn Xuân Lộc, nhà bên cạnh tiệm vàng, cho biết anh đang ở trong nhà nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng nên chạy ra xem cùng lúc kẻ cướp tẩu thoát. Do trời tối anh Lộc chỉ thấy hắn đi chiếc xe Wave màu bạc.

Công an lấy lời khai Mai Văn Phương về vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hồng cùng số lắc vàng được cơ quan công an thu giữ. ảnh: T.Tài

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê xuống hiện trường, điều tra vụ việc. Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng phối hợp, vào cuộc truy tìm hung thủ gây án. Theo nhận định ban đầu, trong quá trình gây án, đối tượng có thể bị thương do các mảnh kính của tiệm vàng cứa vào. Các trinh sát tỏa đi một số bệnh viện, cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin. Ngoài ra, thông tin về vụ cướp cũng được mật báo cho các chủ tiệm vàng trên địa bàn. Lực lượng công an bố trí mật phục tại các tiệm vàng trên địa bàn để đón lõng đối tượng.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, một chủ tiệm vàng trên đường Hùng Vương tiếp một thanh niên vào bán vàng. Khi xem hàng, chủ tiệm thấy chiếc lắc vàng giống của cửa hàng Ngọc Hồng vừa bị cướp nên âm thầm điện thoại báo cho công an. Tuy nhiên, người thanh niên cảnh giác bỏ lại lắc vàng nhảy lên xe vọt mất. Đến sáng 16-9, phát hiện một thanh niên nghi vấn lởn vởn tại một tiệm vàng trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) nên các trinh sát yêu cầu về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, người này đang nắm giữ tang vật trong tay là nhiều lắc vàng của cửa hàng Ngọc Hồng.

Nghi can là Mai Văn Phương khai nhận do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Phương qua lại tiệm vàng Ngọc Hồng quan sát quy luật. Chờ đến chiều tối, Phương mượn xe máy của bạn gái rồi mang theo cục đá dài khoảng 25 cm đến tiệm vàng gây án. Phương đã đập bể tủ cướp đi 10 lắc vàng trị giá hơn 170 triệu đồng.

Chiều 16-9, Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã thưởng nóng 12 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Công an quận Thanh Khê cũng như các đơn vị phối hợp trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ án. Ông Luynh cũng đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc điều tra chuyển VKSND, TAND cùng cấp để đưa ra xử điểm trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

