Bắt kẻ dùng mảnh kính cứa cổ người tình đang mang thai

Tên Khanh tại cơ quan điều tra

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đang gấp rút hoàn tất các hồ sơ gửi lên VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khanh (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) về hành vi cố ý giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13/10, trước số nhà 55 đường Nguyễn Thái Bình (phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai), người dân phát hiện chị Ngô Thị Kiều Oanh (20 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai)- là sinh viên năm thứ 2 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nằm bất tỉnh ven đường. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi vừa đến bệnh viện.

Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan Điều tra xác định, chị Oanh bị một vật sắc nhọn đâm vào cổ trái làm đứt động mạnh chủ dẫn đến tử vong. Ngoài ra, trên mặt còn bị một số vết thương và nạn nhân đang mang thai khoảng 8 tuần tuổi.

Qua xác minh, Cơ quan Điều tra xác định Nguyễn Khanh (còn gọi là Luân), hiện đang làm thợ hồ, là bạn trai của nạn nhân, rất có thể liên quan đến vụ án.

Tìm hiểu từ những người quen chị Oanh, tổ điều tra được biết, Khanh và chị Oanh yêu nhau đã được khoảng 1 năm. Khanh vẫn thường đến nơi chị Oanh thuê trọ ở đường Nguyễn Đường (phường Ia Kring) chơi. Chiều ngày 13/10, Khanh và một người quen của 2 người cùng uống rượu tại phòng trọ của chị Oanh. Đến gần tối, khi chị Oanh về, Khanh liền kéo chị ra đường với thái độ bực tức, lát sau người dân phát hiện xác chị Oanh còn Khanh thì biến mất...

Chiều 14/10, nhận được tin báo Nguyễn Khanh xuất hiện tại địa bàn huyện An Nhơn (tỉnh Bình Định). Tổ cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai lập tức tiếp cận. 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Khanh được người nhà đưa đến Công an xã Nhơn Phúc (huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đầu thú. Tại đây y đã thừa nhận hành vi sát hại chị Oanh.

Khanh khai, hắn và chị Oanh yêu nhau từ năm 2009. Vừa qua, khi đưa chị Oanh đến bác sĩ khám, biết người yêu có thai khoảng 8 tuần tuổi, Khanh báo cho bố mẹ sang nhà người yêu xin cưới nhưng phía gia đình chị Oanh chưa đồng ý vì con gái còn đang theo học. Trước hôm xảy ra án mạng, Khanh rủ chị Oanh trốn vào TP. Hồ Chí Minh cùng sinh sống nhưng chị Oanh không đồng ý.

Chiều 13/10, Khanh vào khu nhà trọ tìm chị Oanh nhưng không thấy chị ở nhà. Khanh đã rủ một người thanh niên thuê trọ ở phòng đối diện sang uống rượu. Đến khoảng 17 giờ, chị Oanh trở về.

Trong lúc nhậu, Khanh nhận được điện thoại từ gia đình mắng mỏ. Bực mình, Khanh lôi chị Oanh ra đường quát nạt tại sao lại mách gia đình việc của 2 người, rồi bắt chị Oanh cùng đi thuê phòng trọ khác để ngủ nhưng chị Oanh không đồng tình. Khanh lôi chị Oanh đến trước số nhà 55 Nguyễn Thái Bình, xô chị ngã xuống đất đồng thời tay trái chụp lấy một mảnh kính vỡ trên đường đâm vào cổ nạn nhân. Thấy máu chảy xối xả, Khanh vội bỏ trốn. Sáng hôm sau, nghe tin chị Oanh chết, Khanh đón xe trốn về tỉnh Bình Định.

