Bắt kẻ dùng tầm vông một mình tấn công ba cảnh sát

Ngày 21/5 cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định tạm giam đối với đối tượng Lâm Thanh Hải (26 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) về hai tội là “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.

Theo đó, ngày 19/5 khi tổ tuần tra, cảnh sát khu vực gồm: Nguyễn Lê Duy, Trần Trọng Đức (SN 1953, là bảo vệ khu phố) và Trần Thanh Lâm (SN 1988 là dân quân khu phố) đang đi tuần tra trên địa bàn tại phường An Lạc A.

Đến trước số nhà 2, lô L, khu phố 3, phường An Lạc, khi thấy đối tượng Hải khả nghi trên tay lại cầm cây tầm vông cắm đinh, tố tuần tra đã yêu cầu Hải bỏ cây tầm vông xuống và về nhà, nếu không sẽ mời về công an phường An Lạc làm việc.

Vừa thuyết phục xong tưởng đối tượng sẽ nghe lời, bất ngờ Hải dùng cây tầm vông xông vào tấn công đồng chí Duy. Thấy vậy, các đồng chí trong tổ tuần tra đã bao vây, khống chế bắt Hải đưa về công an phường để xử lý.

Trên đường dẫn đối tượng Hải về phường, các đồng chí không ngờ tên này lại càng ngoan cố hơn. Đến trước số nhà 20, đường số 4, phường An Lạc A, mặc dù bị hai đồng chí Lâm và đồng chí Đức hộ tống nhưng Hải vẫn vùng vẫy và ra tay làm 3 người ngã xuống đường. Trong đó đồng chí Đức bị gãy tay, còn đồng chí Lâm bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Sỹ Hưng (VTC News)