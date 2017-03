Bắt kẻ gài điện gây chết người rồi chôn xác phi tang

Tại cơ quan Công an, Tám khai nhận ngày 3/7 đã mắc điện vào dây chì giăng bẫy chuột trên phần đất mình. Đến khoảng 20 giờ ra thăm bẫy thì phát hiện Phạm Văn Lẽ (SN 1985), ấp So Đũa Lớn (xã Thạnh Xuân) vướng bẫy bị điện giật chết. Sợ bị phát hiện, Tám đào đất chôn Lẽ cách hiện trường chừng 400m.

Người nhà phát hiện Lẽ đột nhiên mất tích đã tổ chức tìm kiếm nhưng không gặp nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành A phối hợp cùng Công an xã Thạnh Xuân tổ chức truy tìm.

Đến sáng 5/7 lực lượng công an đã tìm được xác Lẽ trên phần đất của Tám cùng một số dụng cụ như thùng, chĩa mà Lẽ thường dùng để đi bắt ốc.

Theo Hà Vy (Pháp luật Việt Nam)