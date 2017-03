Bắt kẻ giả công an lừa hơn 300 triệu đồng

Ngày 8-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Hồng Hà (24 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi phạm bị công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, Hà từng học tại một trường ngành công an sau đó bị cho nghỉ học rồi sống lang thang tại TP.HCM. Tháng 8-2015, Hà lên thị xã Đồng Xoài thuê khách sạn ở lâu dài.

Thời gian ở khách sạn Hà làm quen với một số người thuê phòng bên cạnh và giới thiệu tên Hải cán bộ công an ở Bộ Công an về công tác tại Bình Phước. Hà nói có thể giúp xin việc và mượn hơn 300 triệu đồng của nhiều người. Khi mượn tiền Hà còn trích ra một khoản tặng nạn nhân để lấy lòng tin. Khi đến hẹn Hà không trả, nhiều nạn nhân đã tố cáo đến công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.