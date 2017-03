Bắt kẻ giả danh công an

Đầu năm 2009, Nam giả danh CSHS đi lừa đảo, bị CAQ Phú Nhuận bắt, sau đó tòa án xử phạt một năm tù giam, mới được tha về. Tháng 4-2010, trong một lần đi đổ xăng trên đường Phan Đăng Lưu, Nam làm quen với anh T. và mời đi uống cà phê. Nam lại xưng mình là trinh sát hình sự của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP và “nhá” chiếc thẻ màu đỏ có hình quốc huy cho anh T. xem. Nam bật mí cơ quan gã sắp bán hóa giá một lô xe tay ga đắt tiền, nếu muốn mua hắn sẽ bảo lãnh, giá một chiếc SH300i chỉ 2.500USD. Thấy giá rẻ bất ngờ, anh T. liền giới thiệu cho bạn đang có nhu cầu mua xe là Nguyễn Quang Hiền (ngụ P7QPN). Anh Hiền năn nỉ Nam mua cho mình một chiếc và đưa trước 1.500USD.

Mấy ngày sau, Nam gặp anh Hiền, nói có quen với một số người ở trường dạy lái xe của Sở GTVT, nếu muốn có bằng lái A2 thì y làm cho với giá 7 triệu đồng, riêng anh Hiền hắn chỉ lấy “vốn” 3 triệu đồng. Tưởng thật, Hiền rủ bạn bè chi tiền để “lo” bằng. Tổng cộng Nam đã nhận 8 bộ hồ sơ, với số tiền đặt cọc trước là 42 triệu đồng. Chờ hoài không thấy xe mà cũng chẳng nhận được bằng lái, nhiều lần anh Hiền hỏi thì Nam khẳng định như đinh đóng cột là “sắp có”. Gần đây Nam còn dựng chuyện cơ quan cử đi xác minh đối tượng ở Khánh Hòa, kẹt tiền nên mượn anh Hiền 3 triệu đồng và chiếc laptop. Do đã nghi ngờ nên anh Hiền không đồng ý và báo CA, bộ mặt thật của “anh CSHS” bị lật tẩy.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do mới ra tù, không có tiền tiêu xài nên y soạn lại bổn cũ. Số tiền lừa đảo được hắn mua một chiếc xe Attila tặng bạn gái, phần còn lại đem ăn xài và cá độ đá banh hết. Khám xét nơi ở của Nam, cơ quan công an thu giữ hơn 100 thẻ ngành CA giả được Nam làm bằng cách scan, chỉ có một mặt màu đỏ, mặt kia chẳng có gì! Công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ai là nạn nhân của Nguyễn Thanh Nam, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQPN, số ĐT: 08.38441980 để trình báo.





Theo TÂN MINH (CATP)