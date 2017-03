Bắt kẻ giả sinh viên buôn cần sa

Đêm 11-7, chiếc xe taxi mang biển số 37A-073.76 chở Bùi Hoàng Phú (25 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) chạy qua chạy lại nhiều lần trước cổng Trường ĐH Kỹ thuật Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Lúc này, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An xuất hiện yêu cầu xe taxi này dừng lại để kiểm tra hành chính. Khi xe vừa dừng lại thì Phú bất ngờ mở cửa mang theo chiếc túi lao ra chạy trốn. Cảnh sát thấy khả nghi nên truy đuổi. Mặc dù Phú chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị khống chế và bắt giữ. Khi bắt Phú, cảnh sát thu giữ một bánh cần sa tang vật giấu trong chiếc túi máy tính bảng, một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hoàng Công Phong và Hồ Sỹ Hùng bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐL

Bước đầu Phú khai Phú liên lạc qua điện thoại hẹn mua một bánh cần sa của một phụ nữ chưa rõ lai lịch. Đêm 11-7, Phú mang theo túi thường dùng đựng máy tính bảng, đóng giả sinh viên, bắt xe taxi đến phía trước cổng Trường ĐH Kỹ thuật Vinh để “nhận hàng”. Sau khi nhận được cần sa, Phú bắt xe taxi về Hà Tĩnh thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Phú cùng tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

l Ngày 12-7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Công Phong và Hồ Sỹ Hùng (cùng trú huyện Quỳ Hợp) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Tương Dương bắt quả tang Phong và Hùng mua ma túy về cùng nhau sử dụng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 21 g heroin, 0,9 g ma túy đá, một điện thoại, một xe máy và chiếc cân tiểu ly. Được biết Phong từng có hai tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc.

ĐẮC LAM