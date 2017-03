Bắt kẻ gian trong Đài Truyền hình Việt Nam

Khoảng 23h ngày 18/3, chị Trần Thị Thu Hà là cán bộ Ban biên tập thời sự Đài truyền hình Việt Nam (844 Đê La Thành) đến Công an phường Giảng Võ trình báo về việc chị bị mất xe.

Trước đó, hồi 14h30 cùng ngày, chị để xe máy Attila trước cửa phòng làm việc, do để quên chìa khoá ở xe máy nên bị kẻ gian lấy mất.

Sau khi nhận tin, Công an phường Giảng Võ truy xét nhanh, làm rõ kẻ gian là Lê Nga My (SN 1971, nhân viên phòng truyền dẫn) lấy trộm xe trên rồi mang đến Bệnh viện Nhi gửi để chờ tiêu thụ. Công an đã thu hồi xe máy, trả người bị hại.