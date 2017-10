Bắt kẻ giết cụ bà 77 tuổi, giấu xác trong vườn chuối

Ngày 4-10, liên quan đến vụ cụ bà 77 tuổi bị sát hại rồi giấu xác trong vườn chuối tại Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Văn Hùng (40 tuổi, trú tại Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.



Trần Văn Hùng (ảnh nhỏ) và hiện trường phát hiện thi thể cụ bà

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1-10, người dân thôn Quyết Tiến, xã Chấn Hưng phát hiện một thi thể được giấu trong bao tải ở vườn chuối.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.S (77 tuổi), thi thể có nhiều vết máu, sau gáy có vết thương.

Quá trình điều tra, công an xác định Hùng là nghi can gây ra vụ án mạng nên tiến hành triệu tập. Bước đầu Hùng khai nhận vào khoảng 10 giờ ngày 1-10, bà S. đến nhà Hùng chơi. Do đang kẹt tiền, Hùng này sinh ý định sát hại bà S. để cướp tài sản.

Sau khi giết bà S. Hùng tháo đôi bông tai và dây chuyền bằng vàng của nạn nhân rồi cho thi thể vào bao tải rồi mang đến bỏ ở vườn chuối cách nhà gần 100m.

Tiếp đó, Hùng bắt taxi đến một cửa hàng vàng bạc ở TP Vĩnh Yên bán số tài sản cướp được.