Bắt kẻ giết người đi đường, cướp tài sản

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều tối 11-7, người dân đi trên con đường liên xã phát hiện thi thể ông Nathu Singh Solanki (mang quốc tịch Ấn Độ) bên đường (thuộc xã Châu Tiến) nên báo Công an xã Châu Tiến và Công an huyện Quỳ Hợp. Vị trí phát hiện thi thể chỉ cách UBND xã Châu Tiến chừng 500 m. Ông Nathu Singh Solanki làm việc cho công ty khai thác mỏ và đá trắng ở huyện Quỳ Hợp. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo, phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra kịp thời.

Kết quả điều tra cho thấy đêm 11-7, Quang đi bộ trên đường thì gặp ông Nathu Singh Solanki điều khiển xe máy chạy ngược chiều rồi dừng xe đi tiểu tiện. Thấy vậy, Quang đi đến gây sự và dùng dao mang sẵn trong người cắt một nhát vào cổ ông Nathu Singh Solanki. Ông Nathu Singh Solanki bỏ chạy, Quang đuổi theo và chém nhiều nhát và đâm vào người ông khiến ông gục xuống. Quang lục ví ông Nathu Singh Solanki lấy chiếc ví đựng tiền và tháo chiếc nhẫn ở tay và lấy chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Trên đường trốn, Quang vứt chiếc xe máy của ông Nathu Singh Solanki bên đường và vứt con dao gây án xuống suối, lấy tiền cướp được đi mua heroin để sử dụng.

Sáng hôm sau, Quang mang chiếc nhẫn cướp được đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt đi, tìm cách lẩn trốn trong rừng cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ được toàn bộ tài sản của nạn nhân và con dao mà Quang dùng để gây án. Quang là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã có một tiền án về tội cướp tài sản.