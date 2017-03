Bắt kẻ giết người rạng sáng 29 tết

Ngày 18-2-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Văn Bé (ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt) về hành vi giết người và Nguyễn Văn Lành (SN 1992, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi che giấu tội phạm.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8-2-2013, Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1991, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) nhậu cùng Nguyễn Xi Lăng và một số người bạn tại nhà anh Nguyễn Tấn Phong (ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt). Cả nhóm nhậu đến 2 giờ sáng 9-2 thì Nhân và Lăng giăng mùng ngủ tại hành lang trước nhà anh Phong.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Lăng nghe tiếng vùng vẫy của Nhân nên giật mình thức dậy, đi ra khỏi mùng thì thấy một thanh niên chạy về hướng cầu Bằng Lăng. Lăng quay lại kêu Nhân, thấy máu ra nhiều nên tri hô và cùng người dân xung quanh đưa Nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Nhân đã tử vong.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện trước đó Nhân có mâu thuẫn với Mai Văn Bé. Ngày 5-2-2013, Bé rủ Lành về nhà mình chơi.

Khoảng 3 giờ sáng 9-2, Bé kêu Lành thức dậy chở Bé đi ra Thốt Nốt để đón xe đi TPHCM. Trên đường đi, Bé kêu Lành dừng lại chờ Bé. Khoảng 10 phút sau, Bé chạy ra trên tay cầm dao dính máu, kêu Lành chở đến nhà ông nội ngủ qua đêm. Trên đường đi, Bé kể lại sự việc cho Lành nghe.

Sáng 10-2-2013, Bé kêu Lành chở đi Cần Thơ tẩu thoát. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Lành.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.