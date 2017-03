Bắt kẻ giết người sau 22 năm lẩn trốn

(PL)- Rạng sáng 20-2, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt Trần Hữu Long (60 tuổi, quê ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định), kẻ bị truy nã đặc biệt về tội giết người từ năm 1992 khi bị can này đang lẩn trốn tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với họ tên mới.