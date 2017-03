Bắt kẻ giết người sau 7 năm lẩn trốn

Vũ Văn Long.

Chuyện xảy ra từ 7 năm trước. Sáng 8/1/2003, gia đình và người dân ở thôn 13 Hà Phú, xã Hoà Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bàng hoàng và thương xót cho chị Vũ Thị Thuý, SN 1976, một người hiền lành trong thôn, chết tại quán tạp hoá của mình trong tư thế nằm cạnh đứa con gái mới 3 tuổi trên giường. Nhận được tin, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã tiến hành điều tra, xác định thủ phạm chính là Vũ Văn Long, 29 tuổi, người cùng thôn. Tuy nhiên lúc này đối tượng đã cao chạy xa bay khỏi địa phương.

Với tinh thần quyết tâm truy bắt tên tội phạm giết người, Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng luôn bám sát những diễn biến liên quan vụ án. Kết quả sau 7 năm kiên trì truy bắt, cuối cùng Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cùng Công an xã Hoà Bình, có sự phối hợp của Công an xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh đã tóm gọn đối tượng.

Theo lời thú tội của Vũ Văn Long trước cơ quan điều tra, thì vụ án xảy ra đêm 7/1/2003. Vào tối cùng ngày, tại thôn 13 Hà Phú có một đám cưới, một số thanh niên đã tổ chức đánh bạc ngay tại đây. Lúc này Vũ Văn Long cũng góp mặt và mới chỉ vài tuần xóc đĩa, y đã "cháy rụi'' cả túi. Cay bạc, Long lùng sục gõ cửa khắp nơi, song không một nhà nào dám cho y vay tiền.

Chợt nghĩ đến một quán tạp hoá ở ngã ba liên thôn mà hồi chiều Long nhìn thấy chị Vũ Thị Thuý, là chủ quán mới bán được một ít bia chai cho khách, chắc có nhiều tiền. Nhưng chẳng khác những người trong thôn, chị Thuý kiên quyết không cho y vay tiền. Lúc này vào khoảng 23h, trên đường vắng người, trong quán chỉ có chị chủ quán và đứa con gái 3 tuổi đang ngủ say trên giường. Không vay được tiền đánh bạc, tên Long nổi máu côn đồ, xông vào nhà giằng túi đựng tiền. Bị kháng cự quyết liệt, Long đã dùng sức mạnh quật ngã người phụ nữ yếu đuối, rồi bóp cổ cho đến khi tắt thở và móc túi lấy của nạn nhân hơn 400 nghìn đồng.

Với ý định dựng một hiện trường giả, tên giết người đã bế chị Thuý lên giường, kê gối, đắp chăn cho cả hai mẹ con để hôm sau dân làng cho là chị bị đột tử. Sau đó y xếp sắp gọn đồ đạc và đóng cửa quay trở lại sới bạc.

Đến khoảng 3h sáng hôm sau, số phận canh bạc tiếp theo của Vũ Văn Long cũng chẳng khác trước. Y rũ áo lẳng lặng đi bộ đến bến phà Rừng (giáp ranh huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng - huyện Yên Hưng, Quảng Ninh), rồi nhảy xe tải ra thẳng Móng Cái và tẩu thoát sang huyện Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, Vũ Văn Long xin được chân trồng mía thuê cho một gia đình người Hoa. Nỗi cực khổ nơi đất khách quê người khiến y lại phải vượt biên giới quay trở về Việt Nam. Đến cây số 7 Móng Cái, tình cờ Vũ Văn Long gặp chị Bùi Thị T., 30 tuổi, một người con gái thật thà, làm công nhân trồng rừng, lúc này y lấy tên giả là Vũ Văn Tiến và sử dụng tất cả những ngón lưu manh vốn có, lừa dối, dỗ dành chị T. sống chung với mình.

Một thời gian sau, "vợ chồng" Vũ Văn Long về sống chui lủi ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, nhưng cũng đã có con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Cho đến khi sự thúc ép trước cuộc sống gia đình buộc Long xuất đầu lộ diện, ra làm đại lý xổ số lô tô ở xã Minh Thành (Yên Hưng) thì bị lực lượng Công an bắt gọn. Vũ Văn Long, kẻ giết người ngoan cố lẩn trốn suốt 7 năm qua sẽ sớm bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.





Theo Quốc Phòng (CAND)