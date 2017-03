Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối

Ngày 22.11, ông Phạm Cao, Trưởng công an xã Ninh Tân (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa đang di lý Lưu Ngọc Toàn (27 tuổi, trú thôn Nam, Ninh Tân), hung thủ giết hại bà Phạm Thị Thi (48 tuổi, trú cùng thôn) về trại giam công an tỉnh chờ xét xử.

Trước đó, ngày 20.11, người dân xã Ninh Hưng (TX.Ninh Hòa) phát hiện xác bà Thi trên một con suối thuộc địa bàn xã.



Theo tin ban đầu, Toàn đã bóp cổ bà Thi đến chết, sau đó chở xuống cầu Cây Đa bắc qua suối Nhơn (xã Ninh Hưng) vứt xuống suối rồi trốn khỏi địa phương.



Theo cơ quan chức năng, bà Thi có thể bị giết trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối ngày 19.11 đến rạng sáng 20.11, vì lúc 22 giờ tối 19.11 bà còn gọi điện thoại cho người thân.



Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, đến tối ngày 21.11, Toàn điện thoại cho người thân nói muốn ra đầu thú. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Toàn bị bắt tại địa phận huyện ĐăkTô (KonTum).



