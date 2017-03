Bắt kẻ giết rồi hiếp dâm bà cụ 71 tuổi

Ngày 23.10, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Sang (57 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.





Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận, vào 22 giờ ngày 20.10, biết rõ cụ L. sống một mình, Sang lẻn vào nhà cụ bằng cửa sau, dùng vải áo quần quấn thành dây siết cổ cụ đến chết, rồi hiếp dâm nạn nhân.



Gây án xong, Sang bỏ về nhà mình (cách nhà nạn nhân khoảng 100 m).



Vụ án được phát hiện vào 7 giờ sáng hôm sau (21.10) khi con của cụ L. mang thức ăn sáng cho cụ.



