Bắt kẻ giết vợ không thành, 22 năm trốn truy nã

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, bà Trần Thị Thịnh (vợ ông Bông) đòi ly hôn nhưng ông Bông không chấp thuận.

Rạng sáng 23-10-1993, trong lúc bà Thịnh đang ngủ say thì bị ông Bông dùng vải bịt miệng, trói tay rồi dùng búa đánh nhiều cái vào đầu. Sau đó, ông Bông bỏ trốn khỏi địa phương. Bà Thịnh may mắn thoát chết nhưng bị thương tích với tỉ lệ 56%. Công an huyện Tuy An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Bông.

Được biết trong thời gian lẩn trốn, ông Bông sinh sống tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Ninh Thuận, Khánh Hòa, đồng thời thay đổi tên thành Nguyễn Văn Hùng. Thời gian lẩn trốn, ông Bông hành nghề bán vé số và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác.

SÔNG BA