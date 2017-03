(PL)- UBND xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết Công an huyện Quảng Ninh vừa tạm giữ Võ Xuân Thái (trú thôn Kim Nại, xã An Ninh) vì hành vi cưỡng dâm trẻ em.

Tối 18-4, Thái đến nhà bà L. (xã An Ninh) để giải bùa. Khoảng 22 giờ, Thái yêu cầu cho cháu Hoàng Thị H. (14 tuổi, con gái bà L.) đi theo ra ngã ba đường để giải hạn. Sau đó, Thái đưa cháu H. ra cánh đồng vắng và dọa muốn lành bệnh thì phải cho hắn giao cấu. Quá hoảng sợ nên cháu H. đã đồng ý. P.NHA