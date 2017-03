Bắt kẻ hiếp dâm người đang bị tai nạn

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do có quen biết từ trước, vào lúc 18 giờ ngày 23-1-2011, đối tượng Lê Văn Mạnh, 19 tuổi, quê ở Nghệ An đến phòng trọ của chị Q.T.H., 28 tuổi, tạm trú ở ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa để chơi.

Tại đây, lợi dụng chị H. không cử động được do bị tai nạn lao động trước đó, Mạnh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị H.

Theo Dân Việt