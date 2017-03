Bắt kẻ hiếp dâm nữ du khách trên bãi biển

(PL)- Ngày 27-6, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Thanh (30 tuổi, ngụ xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vì hành vi hiếp dâm.

Trước đó, thông qua nickname “Cần cố gắng” trên mạng Zalo, Thanh kết bạn với chị NThL (trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) rồi giới thiệu “anh làm đầu bếp cho khách sạn ở thị xã Cửa Lò”. Nhân khi chị L. đi du lịch nghỉ mát ở thị xã Cửa Lò và qua điện thoại có hỏi Thanh về địa chỉ mua hải sản, Thanh nói sẽ giúp. Tối 19-6, Thanh đi xe máy đến khách sạn nơi chị L. đang thuê phòng ở để đón đi mua hải sản. Thanh lái xe vòng vòng thị xã Cửa Lò rồi xuống Cửa Hội. Khi đến đoạn rừng cây phi lao phòng hộ bên bờ biển vắng người, Thanh dừng xe lại bảo chị L. ngồi tâm sự. Chị L. yêu cầu Thanh chở về khách sạn thì bị bẻ tay, khống chế và buộc nằm xuống… Sau khi giở trò đồi bại, Thanh chở chị L. về khách sạn. Nạn nhân sau đó đến Công an thị xã Cửa Lò trình báo, tố cáo việc sự việc. Tại cơ quan công an Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết người này giúp việc tại quán ăn hải sản ở phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) chứ không phải làm đầu bếp khách sạn như từng giới thiệu. Đ.LAM - Đ.HƯNG