Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em, giết người

Đó là đối tượng Quách Tiến Hồng, sinh năm 1981, trú tại tổ 24A phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Trước đó, Quách Tiến Hồng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em và bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai chờ ngày xét xử.

Trong quá trình giam giữ, Quách Tiến Hồng đã đánh chết một phạm nhân cùng buồng. Sau khi được chuyển sang buồng khác, lợi dụng sơ hở trong quá trình giam giữ, vào đêm 4-9-2012, Quách Tiến Hồng cùng các phạm nhân trong buồng giam khoét tường bỏ trốn.



Ngày 5-9-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã số 16 truy nã Quách Tiến Hồng trên toàn quốc về tội hiếp dâm, giết người, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời tổ chức các lực lượng truy bắt đối tượng.



Sau một thời gian dày công điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, truy tìm đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Quách Tiến Hồng đang lẩn trốn tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Công an Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc phát hiện Hồng đang lẩn trốn tại Đội 2 nông trường trồng chuối thuộc huyện Hà Khẩu, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.



Vào đêm 17 rạng sáng ngày 18-12-2012, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Công an Hà Khẩu Trung Quốc đã bắt được đối tượng. Đến 14 giờ cùng ngày, Cục Công an Hà Khẩu đã bàn giao đối tượng Quách Tiến Hồng cho phía Công an tỉnh Lào Cai.