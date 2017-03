Bắt kẻ kề cưa vào cổ sinh viên cướp tài sản

Lợi dụng tình hình KTX vắng người, khoảng 6 giờ ngày 30-6, Hưng đã đột nhập vào phòng 308, khu KTX nữ và dùng lưỡi cưa kề cổ, khống chế trói chân tay, nhét giẻ vào miệng sinh viên Huỳnh Thị Diễm Trí (23 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) lấy 2 nhẫn vàng tây, 1 dây chuyền 1,5 chỉ, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM và 350.000 đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được thông tin, Công an phường An Mỹ đã truy tìm bắt nhanh đối tượng sau 4 giờ lẩn trốn và bàn giao lại cho Công an TP Tam Kỳ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận hành vi đột nhập cướp tài sản của nữ sinh trên, đồng thời Hưng cũng khai nhận là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp trước đó cũng tại ký túc xá này. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật và 2 ĐTDĐ Hưng trộm trước đó.

Theo Thúy Phương (NLĐO)