Bắt kẻ làm giả hộ chiếu công vụ

Ngày 9/12, Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã làm thủ tục bàn giao Hoàng Đình Sơn cùng hồ sơ ban đầu cho cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 11/2010, qua trao đổi thông tin với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có những thông tin ban đầu về đối tượng truy nã Hoàng Đình Sơn, 54 tuổi, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao Hoàng Đình Sơn (người đứng giữa ảnh) cho cơ quan An ninh điều tra.

Ngày 21/4/2003, Hoàng Đình Sơn đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã về hành vi giả mạo giấy tờ cơ quan Nhà nước xin cấp hộ chiếu công vụ để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, phạm vào các điều 257, 275 Bộ luật Hình sự. Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn. Qua nắm tình hình, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có những thông tin ban đầu về quá trình trốn chạy của đối tượng tại một số tỉnh phía Nam, nhưng khi trinh sát có mặt, Sơn đã rời đi nơi khác.

Quá trình triển khai truy bắt, ngày 7/12, xác định đối tượng đang có mặt tại tỉnh Quảng Bình, các trinh sát đã trao đổi với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh có kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Ngày 8/12, Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Quảng Bình, Công an phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới bắt giữ Hoàng Đình Sơn.





