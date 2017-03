Bắt kẻ làm nhục rồi giết một nữ sinh cao đẳng

Trần Hữu Hiển.

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hiển, 22 tuổi, trú tại thôn Đồng Niên (Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang), về hành vi giết người và hiếp dâm.

Khoảng 16h ngày 12/6, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang nhận được tin báo, tại hồ nước trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nông - Lâm đóng trên địa bàn xã Bích Sơn, Việt Yên, có một xác chết là nữ giới trong tình trạng không mặc quần. Danh tính nạn nhân được xác định là T., 20 tuổi, trú tại thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, hiện là sinh viên năm thứ hai Khoa Tài chính - Kế toán của Trường Cao đẳng Nông - Lâm.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường vận động nhân dân trong khu vực nhà trường, cũng như các vùng phụ cận cung cấp thông tin tố giác tội phạm và những vấn đề có liên quan đến vụ án. Một số sinh viên trong trường cho biết, chiều 11/6, họ vẫn gặp và nói chuyện với nạn nhân, nhưng tối hôm đó thì không thấy T. Đáng lưu ý, có một số nhân chứng cung cấp thông tin, chiều 11/6, vào khoảng 18h30', trong khi trời đang chuẩn bị nổi dông và mưa to thì họ nhìn thấy một thanh niên đang giằng co với nạn nhân ở đường bê tông ven hồ.

Đối tượng được xác định là Trần Hữu Hiển, 22 tuổi, trú tại thôn Đồng Niên, xã Tự Lạn. Với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, sáng 13/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hiển. Tiến hành đấu tranh xét hỏi, Hiển đã khai nhận, sau khi làm nhục cô sinh viên, hắn đã giết chết cô.



Theo Đ.Khang - H.Giang (CAND)