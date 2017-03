Bắt kẻ lừa bán hàng qua Facebook suốt 2 năm

Lúc 18 giờ 10 phút, ngày 21-10-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ (PC46) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong (SN 1981, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông qua trang mạng xã hội Facebook, Phong sử dụng nick Kenny Zeng nhiều lần đăng tin chào bán điện thoại Iphone 4s, Iphone 4, Iphone 5, Ipad 3, MacBook Pro… với giá từ 4,5- 33 triệu đồng. Phong chào bán các mặt hàng trên là hàng chính hãng, mới 100%.



Khi khách hàng add nick Kenny Zeng để thực hiện giao dịch bằng tin nhắn qua Facebook, nick Kenny Zeng hướng dẫn giao dịch, thỏa thuận giá cả, số lượng… và yêu cầu đặt cọc trước từ 20- 30% giá trị hàng đặt mua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kenny Zeng tại Việt Nam mở tại Ngân hàng Đông Á - CN Đồng Nai.



Theo thỏa thuận, sau khi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản, Phong sẽ giao hàng tận nơi (theo địa chỉ của khách hàng nhắn tin cho nick Kenny Zeng) trong vòng 5 -7 ngày. Tuy nhiên, khi khách hàng đã thanh toán theo yêu cầu, Phong không giao hàng theo thỏa thuận; đồng thời chặn các liên hệ của khách hàng với nick Kenny Zeng trên Facebook.



Qua công tác nghiệp vụ, PC46 phát hiện từ tháng 7-2011 đến tháng 9-2013, Phong đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của 159 người ở các tỉnh thành như: Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang…



Vụ việc công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo L.P (Cần Thơ Online)