Bắt kẻ lừa đảo sau 18 năm trốn truy nã

Cách đây 18 năm, bà Sa vay vàng của các gia đình đi biển tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam (mỗi hộ 3-5 chỉ vàng) và hằng tháng trả lãi mỗi người vài chục ngàn đồng. Do bà Sa xoay vòng số vốn, mua đi bán lại vàng nên bị thua lỗ, mất khả năng chi trả, đành bỏ trốn. Theo lời khai của bà Sa tại cơ quan công an, thời điểm bỏ trốn bà còn nợ nhiều người hơn 20 cây vàng. Trong quá trình vào TP.HCM trốn truy nã, Lê Kim Sa liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy CMND của chị để tránh sự truy bắt của công an.

KIM THÁI