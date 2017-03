Bắt kẻ lừa mua thẻ cào, tráo điện thoại dỏm

(PLO)- Giả vờ không mang theo tiền khi mua số lượng lớn thẻ cào, nghi can đã dùng điện thoại hỏng để lừa chủ tiệm tạp hóa. Chủ tiệm phát hiện đuổi theo bắt nghi can giao công an.

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào trưa 15-3, Sơn đi xe máy đến tiệm tạp hóa “Cô Tâm” ở khu phố 1 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) do Phạm Văn Bách làm chủ. Sơn giả vờ hỏi anh Bách để mua thẻ cào điện thoại với mệnh giá 500.000 đồng. Lúc này anh Bách trả lời không có loại thẻ có mệnh giá này mà chỉ có thẻ mệnh giá nhỏ. Thấy vậy Sơn nói với anh Bách loại thẻ nào cũng được, mua nhiều thẻ để biếu “sếp”. Anh Bách tưởng thật đã cho vào bao thư mà Sơn đưa với số lượng 43 thẻ cào điện thoại các loại tổng trị giá tài sản là 3,4 triệu đồng rồi dán kín lại để trên quầy bàn. Sơn bước ra ngoài giả vờ mở cốp xe lấy tiền, sau đó quay vào nói dối quên không mang theo tiền. Sau đó, Sơn đưa cho Bách một điện thoại iPhone 6 giữ làm tin, rồi hứa quay lại thanh toán sau. Lợi dụng lúc anh Bách sơ hở Sơn tráo điện thoại không hoạt động được đưa ra cho anh Bách rồi yêu cầu anh chủ tiệm tạp hóa niêm phong vào bao thư cất vào tủ. Tin tưởng anh Bách làm theo rồi giao toàn bộ 43 thẻ cào điện thoại cho Sơn. Sau khi Sơn vừa đi, anh Bách kiểm tra điện thoại thì phát hiện điện thoại mà Sơn để lại không sử dụng được nên đuổi theo bắt giữ giao cơ quan công an. Tang vật cơ quan công an thu trên người Sơn là 43 chiếc thẻ điện thoại cào, 2 chiếc điện thoại kiểu dáng iPhone 6. VŨ HỘI