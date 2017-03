Bắt kẻ mạo danh nhà báo đâm người tại hội nghị

Ngày 8-11, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Hoàng Phạm Mạnh Tùng (46 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú tại quận 10) để xử lý về hành vi dùng vật nhọn đâm người khác bị thương tại hội nghị.



Theo thông tin ban đầu, chiều 7-11, ông Tùng xưng danh phóng viên tạp chí Thương Mại (Bộ Công Thương) đến dự sự kiện “Miss Áo Dài Building” đang diễn ra tại tòa nhà 21 Nguyễn Trung Ngạn (quận 1). Tại đây ông Tùng xảy ra mâu thuẫn với một vị khách mời và hai bên to tiếng với nhau bất chấp sự can thiệp của nhiều người.

Bất ngờ, ông Tùng dùng một vật nhọn mang sẵn trong túi xách đâm vào khách mời khiến người này bị thương phải đi cấp cứu tại BV Sài Gòn. Lực lượng bảo vệ tạm giữ ông Tùng rồi gọi điện thoại báo công an đến hiện trường, ngay sau đó ông Tùng bị tạm giữ để điều tra.



Công an đang tạm giữ Hoàng Phạm Mạnh Tùng.

Theo bà Như Hoa, thư ký tòa soạn tạp chí Thương Mại thì ông Tùng không phải là phóng viên báo Thương Mại như ông đã tự xưng.