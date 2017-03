Bắt kẻ mạo nhận trợ lý của Thủ tướng để đi lừa đảo

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Ngày 2-8, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can Trịnh Phi Long (33 tuổi; trú xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, làm nghề tự do) và Nguyễn Thị Kim Cúc, (57 tuổi, trú đường Hồ Quý Ly, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - nguyên phóng viên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc (ảnh: Bộ công an)

Cục An ninh chính trị nội bộ - Tổng cục An ninh và Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an xác định, Long đã tự nhận là TS. Nguyễn Trí Đức, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị và tài vụ Ngân sách Chính phủ, Trưởng Ban quản lý dự án Chính phủ cùng bà Nguyễn Thị Kim Cúc đã liên hệ với một số doanh nghiệp, nói là có khả năng xin phê duyệt vốn Chính phủ bằng nguồn vay ưu đãi với lãi suất thấp. Tin theo lời của Long và Cúc, một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và đưa tiền để lo các thủ tục dự án.

Ngày 13-8, công an đã bắt Long và bà Cúc, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ dự án, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bản photocopy), danh thiếp in tên và chức danh của Nguyễn Trí Đức cùng các tài liệu, vật chứng khác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an mở rộng điều tra. Các cá nhân và tổ chức nào là nạn nhân của Trịnh Phi Long (tự nhận là Nguyễn Trí Đức) và Nguyễn Thị Kim Cúc biết, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, địa chỉ tại: số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 06942431 để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.