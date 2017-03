Bắt kẻ sát hại chị dâu sau sáu giờ gây án

Ngày 12-5-2010, Công an Trà Vinh cho biết chỉ trong vòng 6 giờ khi xảy ra án mạng, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Duyên Hải đã bắt được đối tượng giết người tên Trần Bình Trọng (ngụ xã Long Khánh, huyện Duyên Hải).

Tại cơ quan điều tra, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Công an Trà Vinh, Trần Bình Trọng (ảnh) vốn là em chồng của chị Dương Thị Kim Hiền (SN 1965, ngụ cùng địa phương). Vào sáng 9-5-2010 vợ chồng Hiền và Trọng cùng đi phụ đám cưới của người em ruột Trọng là Trần Phước Lợi, ngụ cùng ấp. Tại đây cả hai đều đã uống nhiều rượu. Khoảng 10 giờ chị Hiền về nhà. Đến 11 giờ, Trọng một mình vào nhà chị Hiền bằng cửa sau, rồi vào trong buồng chị đang nằm ngủ lấy trộm điện thoại. Khi Trọng đi ra thì chị Hiền phát hiện. Chưa kịp tri hô thì Trọng bước đến dùng tay nắm tóc chị Hiền đẩy vào tường. Chị Hiền kêu la, Trọng tiếp tục dập đầu chị vào tường nhiều cái. Khi chị Hiền nằm bất tỉnh dưới nền gạch, Trọng vẫn tiếp tục đạp vào cổ và vùng bụng. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, anh Võ Văn Minh (còn có tên khác là Khải, SN 1973, ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Khánh) đến nhà thì phát hiện chị Hiền đã chết. Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Công an huyện Duyên Hải xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Bình Trọng chỉ sau sáu giờ gây án... Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân tử vong của chị Dương Thị Kim Hiền do chấn thương sọ não và tắc đường hô hấp.



Theo BÁ DŨNG - HOÀNG PHONG (CATP)