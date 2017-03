Bắt kẻ sát hại chủ để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Lê Văn Đại (21 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hiểu, 45 tuổi, chủ tiệm may Hoàng Nam (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trước đó ông Hiểu tình cờ quen Đại trong một quán cơm. Qua đó, ông Hiểu cho biết đang có nhu cầu tuyển người và Đại xin số điện thoại để liên hệ khi cần xin việc. Vài ngày sau, Đại liên hệ với ông Hiểu xin vào làm việc nhưng ông Hiểu trả lời không nhận vì đã cận tết, hẹn dịp khác.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh nhỏ). Ông Nguyễn Văn Hiểu tại bệnh viện. Ảnh: N.NGÂN

Trưa 9-3, Đại lại gọi điện thoại cho ông Hiểu nhờ ông ra đón về tiệm may vì Đại đi lạc đường. Khi về đến nhà ông Hiểu, thấy nhà ông có nhiều đồ vật và két sắt nên Đại nảy lòng tham, muốn chiếm đoạt.

Biết ông Hiểu không có vợ con, ở nhà một mình nên Đại rắp tâm ra tay sát hại. Khoảng 16 giờ ngày 9-3, Đại vào bếp lấy một con dao tới chỗ ông Hiểu đang nằm ngủ đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông.

Bị đâm, ông Hiểu bừng tỉnh và phát hiện sự việc nên cố chống cự lại hung thủ. Trong lúc giằng co, Đại làm rơi con dao. Sẵn có kéo gần đó, Đại vớ lấy chiếc kéo đâm liên hồi vào người ông Hiểu khiến ông gục xuống nền nhà. Không dừng lại đây, Đại tiếp tục kéo ông Hiểu vào trong nhà vệ sinh mở khóa nước dìm chết. Tuy nhiên, ông Hiểu đã chạy mở cửa nhà vệ sinh thoát ra bên ngoài kêu cứu.

Phát hiện sự việc, người dân liền truy đuổi Đại rồi tóm gọn giao cho công an xử lý.

Còn ông Hiểu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An, sức khỏe đã dần bình phục. “Tôi thương người nên giúp thằng Đại. Nhìn bên ngoài nó có vẻ hiền lành nên tôi kêu về phụ công việc với tôi, tôi còn có ý định dạy nghề cho nó, rồi nuôi ăn ở miễn phí. Không ngờ Đại lại nỡ ra tay sát hại tôi” - ông Hiểu chia sẻ.