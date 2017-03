Bắt kẻ tán tỉnh, giao cấu với nữ sinh lớp 8

(PLO)- Ngày 25-1, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Văn Phúc (28 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.