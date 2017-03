Bắt kẻ tiêu thụ xe trộm cắp tàng trữ súng và ma túy

Ngoài ra, hiện công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố Tú thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Hồ Thị Thu Nga (ngụ quận 2) về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, một đồng phạm của Nga là Nguyễn Duy An (quê Thừa Thiên-Huế) hiện đang bị Công an quận 12, TP.HCM tạm giam trong một vụ trộm khác.

Theo thông tin từ Công an quận Gò Vấp, vào tháng 11-2013, Nga và An đột nhập vào nhà một người dân ở phường 16, quận Gò Vấp lấy trộm một xe máy và ba ĐTDĐ. Nga, An bán chiếc xe máy cho Tú được 4,5 triệu đồng, còn ba ĐTDĐ thì bán cho một mối khác. Sau đó, vào cuối tháng 12-2013, An bị bắt quả tang khi đang trộm xe máy ở quận 12. Từ lời khai của Nga và An, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Tú. Khi khám xét nơi ở của Tú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: một khẩu súng ngắn cùng một hộp tiếp đạn có bốn viên đạn, hai bịch ma túy nặng 5,8 g.

H.TUYẾT