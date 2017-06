Bắt kẻ tình nghi hiếp dâm 2 bé gái 11 tuổi

Thời gian gần đây, Ban công an xã Nghĩa Minh nhận được phản ánh Bình có biểu hiện "dê già", nghi vấn dụ dỗ để hiếp dâm trẻ em nên đã vào cuộc xác minh. Sau khi tiếp cận được các nạn nhân và nhân chứng, Công an xã Nghĩa Minh phối hợp Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Bình vào trưa 28-6.

Khi bị bắt, Bình cho rằng mình bị oan và không khai báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với chứng cứ không thể chối cãi, lực lượng chức năng đã khiến Bình phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, Bình đã dụ dỗ rồi khống chế, giở trò đồi bại với hai cháu L.T.T.M và L.T.Th (cùng 11 tuổi, cùng trú huyện Nghĩa Đàn). Bình còn đe dọa các cháu "không được kể, không được nói với ai". Theo tường trình phía bị hại, Bình đã 9 lần hiếp dâm bé M. và 2 lần hiếp dâm bé Th.

Được biết, thời gian qua, Bình từ quê nhà Thanh Hóa sang huyện Nghĩa Đàn chung sống với một người phụ nữ và đã có một con gái chung.