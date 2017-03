Bắt kẻ tống tiền ba chủ doanh nghiệp

Ngày 22-12, Tú nhắn tin với nội dung đe dọa ông Hiệp, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý và ông Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thức ăn tôm tại Năm Căn. Tú dọa nếu sau một tuần, hai ông không nộp mỗi người 30 triệu đồng thì Tú sẽ cài mìn nổ tung tiệm vàng ông Hiệp và sẽ sát hại hai đứa con của ông Nhi.

Tương tự, Tú cũng nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Út, chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất tôm giống để tống tiền.

Nhận được đơn kêu cứu, Công an huyện Năm Căn đã điều tra và bắt giữ được Tú. Tú khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tống tiền đối với các chủ doanh nghiệp. Hiện Công an huyện Năm Căn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.PHƯƠNG