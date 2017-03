Bắt kẻ trộm két sắt

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 28.6, nhân viên của cửa hàng mua bán phụ tùng xe gắn máy trên đường Dương Tử Giang, P.15, Q.5 (do ông Hậu làm chủ) đến mở cửa dọn hàng thì tá hỏa khi phát hiện két sắt của ông chủ đã không cánh mà bay. Lập tức, nhân viên đã gọi điện thoại báo ông Hậu, đồng thời đến cơ quan công an trình báo.



Cơ quan công an thu giữ tang vật



Ngay sau đó, Công an Q.5 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phát hiện không có dấu vết cạy phá, leo trèo từ bên ngoài vào, cơ quan CSĐT nhận định khả năng nhân viên hoặc người nhà của cửa hàng thực hiện hành vi trộm cắp này là rất cao.Kiểm tra trong số các nhân viên thì có nhân viên Tiễn xin nghỉ làm bất thường. Trinh sát của Công an Q.5 đã tiến hành truy bắt Tiễn về đấu tranh, và sau đó đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp trên.Tiễn khai, đầu tháng 6.2012, Tiễn được người quen giới thiệu vào làm việc cho ông Hậu. Trong thời gian làm việc tại đây, Tiễn phát hiện ông Hậu thường không mang tiền bán hàng về nhà mà cất trong két sắt.Ngày 27.6, Tiễn lấy trộm chìa khóa cửa tiệm, rồi đến rạng sáng 28.6, y cùng một người tên Thảo (chưa xác định lai lịch) lẻn vào lấy trộm két sắt (trong đó có gần 100 triệu đồng) chở về phòng trọ của bạn ở Q.Bình Thạnh phá két sắt lấy tiền. Chia cho Thảo 25 triệu đồng, số tiền còn lại Tiễn cất giữ để tiêu xài…Thông qua Báo Thanh Niên Online, Công an Quận 5 kêu gọi Thảo hãy ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.Theo Đàm Huy (TNO)