Bắt kẻ trốn khỏi trại giam

Theo cơ quan công an, Hùng bị Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Hùng đã đến phường Ngọc Hiệp (TP Nha Trang) thay đổi họ tên, thuê nhà để sinh sống. Qua theo dõi, ngày 10-9, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Hùng nên bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh xử lý theo pháp luật.

A.BÌNH