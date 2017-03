Bắt kẻ trốn truy nã đi làm công nhân

(PL)- Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Trần Đại Tuấn, đối tượng đang bị Công an huyện Bến Lức (Long An) truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng tháng 6-2009, Tuấn đã tham gia vào một đường dây tổ chức đánh bạc. Tuấn được phân công canh giữ sòng bạc và lấy tiền xâu cho Cái Văn Thành (đã bị bắt, hiện đang thụ án tù). Tuấn bị công an bắt giữ khi được cho tại ngoại, Tuấn đã bỏ trốn lên xã An Điền (Bến Cát, Bình Dương), thay đổi tên họ, xin đi làm công nhân ở một công ty gỗ. Trốn được gần bốn năm, Tuấn về quê đưa vợ con lên Bình Dương sinh sống thì bị các trinh sát PC52 Bình Dương phát hiện, bắt giữ. Ngày 28-5, Phòng PC52 Bình Dương đã bàn giao Tuấn cho Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. XUÂN LƯƠNG