Bắt kẻ trốn truy nã, đưa ảnh lên Facebook

Theo cơ quan công an, Cường (ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) là một thành viên trong nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp ở Đà Nẵng. Năm 2008, Cường cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản nhờ biệt tài bẻ khóa, vượt tường rất tinh vi.

Sau thời gian theo dõi, đầu năm 2011, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành giăng lưới, bắt giữ đồng bọn của Cường. riêng Cường bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình bỏ trốn, Cường vào TP.HCM làm thuê cho một nhà hàng tại quận Gò Vấp. Tại đây, Cường yêu nữ nhân viên làm cùng nhà hàng tên NTC. Nhiều lần đi chơi với Cường, C. đưa các hình ảnh chụp chung với Cường lên Facebook để thông tin với bạn bè, gia đình. Thông qua các hình ảnh này, lực lượng PC52 xác định người trong ảnh chính là đối tượng đang bị truy nã. Cũng từ các thông tin trên Facebook, PC52 đã tìm ra nơi lẩn trốn của Cường. Hiện Cường đã được di lý về Đà Nẵng, bàn giao cho cơ quan CSĐT xử lý.

Trước đó, cũng từ một bức ảnh trên Facebook, Công an TP Đà Nẵng đã tìm ra một đối tượng đang bị Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) truy nã về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, vào tháng 9-2013, Phạm Lý Viễn (ngụ Bắc Trà My) cùng đồng bọn dùng dao chém một người gây thương tích (tỉ lệ 20%). Gây án xong, Viễn bỏ trốn vào TP.HCM. Một thời gian sau, Viễn quay lại Đà Nẵng và xin vào làm tại một resort ở bán đảo Sơn Trà. Thấy cảnh ở resort đẹp nên Viễn chụp ảnh và tung lên Facebook. Chỉ mấy ngày sau, Viễn đã bị công an bắt giữ.

