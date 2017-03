Bắt kẻ trùm mền, dùng búa đập đầu vợ lẩn trốn 22 năm

Ngày 18-7, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã bắt Nguyễn Văn Bông (57 tuổi, ngụ khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) theo lệnh truy nã của Công an huyện này khi Bông đang cải trang thành một người ăn xin để lẩn trốn tại phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo Công an huyện Tuy An, năm 1993, do thường xuyên mâu thuẫn nên vợ Bông đòi ly hôn. Vào một đêm khuya, Bông dùng búa đập vào đầu vợ. Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.

Thấy vợ nằm bất động trong đống mền, Bông nói dối với các con nhỏ của mình là mẹ bị bệnh, Bông đi tìm thầy thuốc về cứu chữa.

Sau đó, Bông rời khỏi nhà, nhảy tàu đi lẩn trốn. Vợ Bông được đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng bị thương tích nặng.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an huyện Tuy An phát lệnh truy nã đối với Bông về hành vi cố ý gây thương tích. Trong 22 năm qua, Bông lấy tên khác là Nguyễn Văn Hùng, lẩn trốn tại nhiều tỉnh như Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa.

Sau một thời gian trinh sát, Công an huyện Tuy An đã bắt được Bông khi bị can này đang cải trang thành người ăn xin lang thang ở TP Cam Ranh.