Bắt kẻ tự xưng phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

Theo thông tin ban đầu, ông Hiền biết được Công ty BN đang bị cơ quan chức năng điều tra việc nhập khẩu gỗ có dấu hiệu vi phạm nên đến để viết bài. Ông Hiền đã đưa ra nhiều giấy tờ, xưng là phóng viên tạp chí T.T và yêu cầu công ty phải đưa 300 triệu đồng thì sẽ không viết bài. Lúc 17 giờ 30 ngày 13-1, ông Hiền đến Công ty BN nhận 100 triệu đồng thì bị trinh sát PC45 Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Lộc Ninh bắt quả tang. Theo khai nhận ban đầu, ông Hiền xưng là nhân viên hợp đồng của tạp chí T.T. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra. Tối 16-1, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo tạp chí T.T cho biết tạp chí này không có nhân viên nào tên Trần Văn Hiền.

N.ĐỨC